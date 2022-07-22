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55 минут назад

Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — уточняется в сообщении.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), число новых ипотечных кредитов выросло на 75% — с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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