Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 25 июля изменить условия льготной ипотеки. Так, ставка не должна превышать 7%, следует из заявления на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщили, что число новых ипотечных кредитов возросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне — на 75%.