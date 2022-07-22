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49 минут назад

Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке

Лера Букина

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 25 июля изменить условия льготной ипотеки. Так, ставка не должна превышать 7%, следует из заявления на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщили, что число новых ипотечных кредитов возросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне — на 75%.

Россияне бросились оформлять ипотеку

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков ранее заявил «Известиям», что с июля в России приступили к выдаче льготной ипотеки под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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