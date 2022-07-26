В Москве подешевело жилье для богатых

Во втором квартале 2022 года жилье для богатых в Старой Москве подешевело — средняя стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках снизилась на 9 процентов, до 1,45 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Knight Frank в своем исследовании, пишет РБК.

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Специалисты отметили, что первичное жилье в элитном сегменте дешевеет третий месяц подряд. В апреле, по данным Knight Frank, средняя цена «квадрата» опустилась до 1,58 миллиона рублей, а в мае — до 1,52 миллиона рублей. При этом квартальное снижение средней стоимости «квадрата» в элитных новостройках ранее впервые было зафиксировано в в июле-сентябре 2020 года — тогда средняя цена упала с 864 тысяч рублей до 852 тысяч рублей.

Эксперты связывают снижение цены одного квадратного метра в элитных новостройках с изменением структуры предложения — на рынок выходят новые масштабные комплексы по не самым высоким ценам. Кроме того, на стоимость жилья повлияло укрепление рубля.

«Сейчас полностью в долларах или евро цены представлены лишь в нескольких проектах, также в валюте часто экспонируются отдельные эксклюзивные лоты. Таким образом, за год (июнь 2021 года — июнь 2022 года) средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости показала прирост в размере 44 процентов», — пояснил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia АндрАндрей Соловьев.