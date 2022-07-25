Россиянам предложат тест-драйв квартир

В некоторых городах России запустили пилотный проект тест-драйва квартир на первичном рынке — будущие собственники могут пожить в объектах, которые решили приобрести. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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В частности, подобная услуга появилась в Тюмени. В будущем проект планируют развивать во всех крупных городах страны, особенно в тех, где большая часть спроса приходится на иногородних покупателей.

«Даже покупая автомобиль, люди хотят его протестировать. А квартира — еще более дорогое приобретение, и естественно, что ее покупатели хотят изучить со всех сторон до совершения сделки», — объяснил Зайцев.

По словам эксперта, спрос на такую услуг оказался выше, чем ожидалось. Квартиры в рамках проекта оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. В ней также регулярно проводят уборку. В квартире можно пожить в 9:00 до 21:00, иногда объект разрешают арендовать на сутки.