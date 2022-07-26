Названо лучшее время для покупки жилья

В России сложилась ситуация, когда при покупке жилья можно попасть сразу под несколько льготных государственных программ, а также получить хорошую скидку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. Он назвал нынешнее время лучшим для покупки недвижимости.

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«При нынешних условиях весьма выгодно покупать квартиру. И дело не только в том, что при грамотном подходе сделка может подпасть под несколько льготных программ разом, государственных и банковских, а также специальных условий от девелоперов», — отметил Сигал.

Рынок насыщен предложениями по всем секторам, заявил специалист, что сказывается на ценах. Условия подстегивают продавцов, которые начинают предлагать наиболее выгодные предложения, отметил первый вице-президент «Опоры России».

«Этот тренд на рынке недвижимости связан еще и с наложением общей тенденции на сезон отпусков, когда покупательская активность в принципе ниже», — резюмировал экономист.