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37 минут назад

Названо лучшее время для покупки жилья

Lenta.ru

В России сложилась ситуация, когда при покупке жилья можно попасть сразу под несколько льготных государственных программ, а также получить хорошую скидку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. Он назвал нынешнее время лучшим для покупки недвижимости.

Названо лучшее время для покупки жилья
Фото: Максим Константинов / Globallookpress.comМаксим Константинов / Globallookpress.com

«При нынешних условиях весьма выгодно покупать квартиру. И дело не только в том, что при грамотном подходе сделка может подпасть под несколько льготных программ разом, государственных и банковских, а также специальных условий от девелоперов», — отметил Сигал.

Рынок насыщен предложениями по всем секторам, заявил специалист, что сказывается на ценах. Условия подстегивают продавцов, которые начинают предлагать наиболее выгодные предложения, отметил первый вице-президент «Опоры России».

«Этот тренд на рынке недвижимости связан еще и с наложением общей тенденции на сезон отпусков, когда покупательская активность в принципе ниже», — резюмировал экономист.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных заявила, что рынок элитного жилья падает из-за оттока инвестиций. По ее словам, цены на этот тип недвижимости упадут на 25 процентов к концу года.

Недвижимость,Павел Сигал,Инком-Недвижимость,
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