Какая недвижимость принесет доход: куда стоит вложиться россиянам

В настоящее время наблюдается падение ставок по депозитам. Кроме того, покупка валюты сейчас несет риски, ситуация на фондовом рынке непредсказуема. Именно по этим причинам россияне активно вкладываются в недвижимость. Life выяснил, в какое жилье следует инвестировать сбережения.

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Сейчас многие будут рассматривать покупку квартиры под аренду из-за падения доходности по депозитам, заявил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. По его словам, в Москве на квартире-студии в последние годы можно было заработать около 5–6% годовых.

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Он отметил, что сейчас в целом аренда принесет около 4–6% годовых после оплаты налогов и расходов на обслуживание.

«Я бы рекомендовал покупать только строящееся жильё внутри МКАД, так как тут всё меньше появляется новых проектов, а спрос растёт. В Новой Москве и Московской области ситуация обратная. Цена на новостройки на уровне внутри МКАД, проектов и квартир всё больше, а спрос падает», — подчеркнул Зубик.

Заместителя директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рекомендует рассмотреть инвестиции в проекты ближнего Подмосковья в связи с активным развитием транспортной системы, прежде всего МЦД. Он отметил ликвидность студий, а также одно- и двухкомнатных квартир. Хорошая локация должна быть главным критерием для удачного инвестирования, считает собеседник.

Исполнительный директор СЗ «Стадион «Спартак» Екатерина Тейн отметила популярность лотов с премиальным расположением. По ее словам, их стоимость всегда стабильна даже в период рыночной турбулентности.

Что касается загородного сегмента, то россиянам рекомендуют инвестировать в участки в локациях с перспективной инфраструктурой. По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, наличие хороших подъездных путей, магистральных коммуникаций и низких платежей по взносам (если это КП) является важным критерием.

«Стоит рассматривать локации вблизи строящихся станций МЦД-3. Юго-восток (Раменский, Люберецкий районы) является перспективным направлением, так как сейчас там сосредоточены недорогие (бюджетные) варианты. И у них, соответственно, есть потенциал роста», — подчеркнул собеседник.