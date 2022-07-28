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1 час назад

Названы районы Москвы с подорожавшими апартаментами

Lenta.ruиещё 2

К концу июня 2022 года среди районов Москвы апартаменты больше всего подорожали в Замоскворечье — стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 8,3 процента. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Бон Тон», сообщает РБК.

Названы районы Москвы с подорожавшими апартаментами
Фото: ТАССТАСС

«Квадрат» апартаментов в Замосковоречье в среднем стал стоить 577,8 тысячи рублей. Одним из районов с подорожавшими апартаментами также назвали Можайский, где цена увеличилась на 3,8 процента, до 362,8 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Ясенево с динамикой в 3,7 процента — квадратный метр стал стоить 293 тысячи рублей.

Ниже в списке расположились район около станции метро «Аэропорт» и Басманный, где квадратный метр подорожал на 3,5 процента и 3,4 процента соответственно. В среднем по Москве «квадрат» апартаментов стал стоить 445,1 тысячи рублей — за месяц показатель снизился на 1,2 процента.

Ранее сервис ЦИАН пришел к выводу, что к концу первой половины 2022 года объем предложения апартаментов на первичном рынке недвижимости Москвы вырос до 8,3 тысячи лотов. Показатель увеличился на треть. С начала 2022 года на рынке оказалось 42 корпуса апартаментов.

Недвижимость,ЦИАН,
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