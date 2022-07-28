Названы районы Москвы с подорожавшими апартаментами

К концу июня 2022 года среди районов Москвы апартаменты больше всего подорожали в Замоскворечье — стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 8,3 процента. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Бон Тон», сообщает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

«Квадрат» апартаментов в Замосковоречье в среднем стал стоить 577,8 тысячи рублей. Одним из районов с подорожавшими апартаментами также назвали Можайский, где цена увеличилась на 3,8 процента, до 362,8 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Ясенево с динамикой в 3,7 процента — квадратный метр стал стоить 293 тысячи рублей.

Ниже в списке расположились район около станции метро «Аэропорт» и Басманный, где квадратный метр подорожал на 3,5 процента и 3,4 процента соответственно. В среднем по Москве «квадрат» апартаментов стал стоить 445,1 тысячи рублей — за месяц показатель снизился на 1,2 процента.