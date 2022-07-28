Финская инвесткомпания Sponda продает бизнес-центр в Москве

Финская инвесткомпания Sponda покидает российский рынок, в связи с чем продает свои последние активы, в том числе бизнес-центр Ducat Place II на 19 тысяч квадратных метров в центре Москвы, сообщается в газете "Ведомости".

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В материале говорится, что компания также продает 20 гектаров земли на Рогачевском шоссе в Подмосковье.

"Покупателем этих активов станет фирма "Ретам", которая представляет интересы группы малоизвестных частных инвесторов, специализирующихся на недвижимости", - отмечается в газете.

В ней добавляется, что сделка находится в завершающей стадии, точная сумма продажи объектов не раскрывается. По оценке одного из собеседников издания, за бизнес-центр и участок в Подмосковье новый инвестор заплатит 2,5–3 миллиарда рублей.