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1 час назад

Финская инвесткомпания Sponda продает бизнес-центр в Москве

РИА Недвижимость

Финская инвесткомпания Sponda покидает российский рынок, в связи с чем продает свои последние активы, в том числе бизнес-центр Ducat Place II на 19 тысяч квадратных метров в центре Москвы, сообщается в газете "Ведомости".

Финская инвесткомпания Sponda продает бизнес-центр в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале говорится, что компания также продает 20 гектаров земли на Рогачевском шоссе в Подмосковье.

"Покупателем этих активов станет фирма "Ретам", которая представляет интересы группы малоизвестных частных инвесторов, специализирующихся на недвижимости", - отмечается в газете.

В ней добавляется, что сделка находится в завершающей стадии, точная сумма продажи объектов не раскрывается. По оценке одного из собеседников издания, за бизнес-центр и участок в Подмосковье новый инвестор заплатит 2,5–3 миллиарда рублей.

Финская компания Sponda приняла решение уйти с российского рынка в 2013 году. С этого момента она нашла покупателя на два торговых комплекса на 17,5 тысячи квадратных метров, бизнес-центры общей площадью почти 10 тысяч "квадратов", а также на участок площадью 46,2 гектара в Ленинградской области, но продать Ducat Place II компании не удавалось.

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