Названы риски ипотеки под 0,1%

В России сейчас можно достаточно часто встретить ипотеку с экстремально низкой ставкой, в частности, под 0,1% годовых. Однако гражданам следует досконально читать договора при оформлении ипотеки на таких условиях, заявила в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

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Она заявила, что такие предложения не являются мошенническими. Столь низкая ставка предполагает субсидирование застройщиком ипотеки по договоренности с кредитной организацией, указала Шанаева. Условия действительно могут быть выгодными в случае отсутствия некоторых нюансов в договоре.

Зачастую действие низкой ставки длится лишь год, после чего граждане бут должны платить средний процент по рынку. Другой момент – ограничение на сумму кредита, например, шесть или 12 миллионов. Сумма зависит от региона, в котором выдается ипотека.

«В-третьих, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. В-четвертых, застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать не самые популярные ЖК», — подчеркнула Шанаева.