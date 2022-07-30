В Москве стоимость ремонта жилья за год выросла на 20%

Основной причиной стало сокращение ассортимента стройматериалов и их удорожание. Как пишет «Коммерсантъ», продукция российских производителей зависит от иностранного сырья и оборудования, поэтому рост её доли вряд ли поможет стабилизировать рынок.

Об этом говорится в совместном исследовании Infoline и крупного продавца строительных материалов СТД «Петрович». По их данным, во втором квартале года из-за сложностей в поставках в Москве продолжился рост цен на обои, герметику, сантехнику, строительную химию и сухие строительные смеси. Таким образом, траты на ремонт в столице выросли до 8 100 рублей за кв. метр, а в Петербурге — на 10%, до 8 600 рублей.