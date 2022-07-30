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1 час назад

Москвичи стали массово сдавать квартиры

Мослента

Объем предложения на рынке аренды квартир в Москве удвоился с января 2022 года. Об этом РИА Новости рассказала главный аналитик агентства недвижимости «Миэль» Екатерина Бережнова.

Москвичи стали массово сдавать квартиры
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

По словам эксперта, москвичи стало массово сдавать квартиры, изначально выставленные на продажу. Из-за геополитической обстановки многие владельцы недвижимости не смогли продать жилье по желаемой цене, и решили сдавать квартиры в аренду.

«При этом спрос был на 15 процентов ниже показателя прошлого года и примерно на 40 процентов ниже, чем летом "стандартного допандемийного года"», — уточнила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Падение интереса связано с сокращением доходов арендаторов, а также отъездом некоторых из них за границу.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина сообщила, что цены на съемную недвижимость в текущей обстановке снизились с начала года. Арендовать «однушку» в Москве в июле можно в среднем за 40 тысяч рублей, «двушку» — за 65-70. Это на 12 и на 20 процентов ниже, чем в начале 2022 года соответственно.

Цены начали стагнировать в том числе за счет частично сместившегося интереса с покупки недвижимости на ее аренду, а также с возвращением сотрудников некоторых иностранных компаний в Россию. Эксперты ожидают повышения цен в уже в конце лета-начале осени на 5-10 процентов.

Ранее аналитики назвали стоимость самой дешевой московской квартиры в аренду. Она составила 25 тысяч рублей в месяц.

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