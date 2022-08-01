Предсказано будущее российского рынка жилья

В 2022 году спрос на жилье в России снизится на 10-20 процентов. Такое будущее рынка жилья предсказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Хуснуллин заявил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка. Также будет рассмотрено продление программы льготной ипотечной программы еще на год.

Ранее в июле власти приняли решение направить на реализацию льготной, семейной и дальневосточной ипотеки 45,5 миллиарда рублей. Отмечается, что эти программы особенно интересуют россиян. При этом большая часть выделенных средств пойдет на льготную ипотеку.