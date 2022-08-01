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49 минут назад

Предсказано будущее российского рынка жилья

Lenta.ruиещё 2

В 2022 году спрос на жилье в России снизится на 10-20 процентов. Такое будущее рынка жилья предсказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

Предсказано будущее российского рынка жилья
Фото: ТАССТАСС

Хуснуллин заявил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка. Также будет рассмотрено продление программы льготной ипотечной программы еще на год.

Ранее в июле власти приняли решение направить на реализацию льготной, семейной и дальневосточной ипотеки 45,5 миллиарда рублей. Отмечается, что эти программы особенно интересуют россиян. При этом большая часть выделенных средств пойдет на льготную ипотеку.

В июле Хуснуллин сообщил, что к концу первого полугодия 2022 года выдача семейной ипотеки в России выросла на 133 процента — по данной программе было выдано на 220 процентов больше денег, чем в аналогичный период 2021 года. По словам вице-премьера, такая динамика связана со снижением ставки по льготной ипотеке. Он уточнил, что в реализации программы еще не набран нужный темп, но прогресс присутствует.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,
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