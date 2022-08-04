ВТБ распространил льготную ипотеку на строительство частных домов

ВТБ сообщил о распространении условий льготной ипотеки на строительство частных домов. Так, минимальная ставка будет составлять 6,3% годовых, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.
«ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости. Ставка составляет 6,3% на весь срок кредита», — указано в заявлении.
Получить кредитные средства можно, предъявив в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Необходимости в предоставлении подробной сметы, поручительства или иных видов дополнительного обеспечения нет.
Минимальную ставку 6,3% по кредиту можно получить при условии личного страхования заемщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева заявила, что в России сейчас можно достаточно часто встретить ипотеку с экстремально низкой ставкой, в частности, под 0,1% годовых. Однако гражданам следует досконально читать договора при оформлении ипотеки на таких условиях, отметила она. По словам Шанаевой, зачастую действие низкой ставки длится лишь год, после чего граждане будут должны платить средний процент по рынку.