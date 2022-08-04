ВТБ распространил льготную ипотеку на строительство частных домов

ВТБ сообщил о распространении условий льготной ипотеки на строительство частных домов. Так, минимальная ставка будет составлять 6,3% годовых, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

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«ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости. Ставка составляет 6,3% на весь срок кредита», — указано в заявлении.

Получить кредитные средства можно, предъявив в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Необходимости в предоставлении подробной сметы, поручительства или иных видов дополнительного обеспечения нет.

Минимальную ставку 6,3% по кредиту можно получить при условии личного страхования заемщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора.