Москвичи начали резко скупать элитное жилье. В первой половине 2022 года продажи выросли на 18 процентов до 98,5 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков компании Savills, сообщает «Коммерсантъ».
По данным экспертов, во втором полугодии ожидается десятипроцентное увеличение спроса за счет адаптации клиентов к кризису и высвобождения средств с депозитов с повышенными ставками.
Кроме того, по оценкам Savills, число сделок за пределами ЦАО за год выросло до 61 процента в штуках и до 43 процентов в денежном эквиваленте. Это объясняется ограниченным предложением в центральной части города и уровнем цен. Так, средняя цена элитных квартир в центре Москвы за год выросла на 41 процент, до 1,2 миллионов рублей за один квадратный метр, а за пределами центра — на 15 процентов до 785 тысяч рублей за квадратный метр.
Ранее также сообщалось, что жители Москвы и области начали скупать квартиры в новостройках. Так, спрос за месяц увеличился на 13 процентов.