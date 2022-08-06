Москвичи начали резко скупать элитное жилье

Кроме того, по оценкам Savills, число сделок за пределами ЦАО за год выросло до 61 процента в штуках и до 43 процентов в денежном эквиваленте. Это объясняется ограниченным предложением в центральной части города и уровнем цен. Так, средняя цена элитных квартир в центре Москвы за год выросла на 41 процент, до 1,2 миллионов рублей за один квадратный метр, а за пределами центра — на 15 процентов до 785 тысяч рублей за квадратный метр.