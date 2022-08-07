Российский бизнесмен решил оспорить арест его яхты в Лондоне

Российский бизнесмен Сергей Науменко решил оспорить арест его яхты в Высоком суде Лондона. Его яхта была задержана в марте правоохранительными органами Британии из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

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Бизнесмен, как отмечается, сообщил главе Минтранса Британии Гранту Шэппсу об иске по обвинению в клевете. В марте, когда происходило задержание яхты Phi в доках на востоке Лондона, министр записал видеоролик в TikTok. На видео чиновник сказал, что владелец Phi — «олигарх и товарищ» политиков из России.

По словам капитана яхты, глава Минтранса — «охотник, который позировал на фоне мертвого носорога». Науменко, не попадавший под санкции, никак не связан с российскими властями, добавил собеседник газеты.

Ранее британская воскресная газета The Observer писала, что на яхтах, принадлежащих попавшим под санкции российским олигархам, стали отключать ту технику, которая позволяет идентифицировать объект в пространстве. Уже известно о конфискации 13 яхт россиян, против которых были введены санкции.

В мае Европейский союз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Агентство DPA писало, что отечественные предприниматели потеряли роскошные яхты, недвижимость и остальные активы.