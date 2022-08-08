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2 часа назад

Один тип жилья заметно подорожал в России

Лера Букина

В России с начала 2022 года на вторичном рынке недвижимости прибавили в цене небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Один тип жилья заметно подорожал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проанализировав корректировку стоимости однокомнатных квартиры и квартир-студий в 70 городах России, аналитики пришли к выводу, что один тип жилья в среднем по стране повысился в цене на 11,6% к началу года. Так, «квадрат» подорожал до 101, 6 тысячи рублей. Сейчас стоимость небольшой квартиры составляет в среднем около 2,8 миллиона рублей.

Также выяснилась динамика цен по городам России. Отмечается, что наибольший рост цен на такое жилье зафиксирован в Ставрополе и Калуге — на 24,2% в каждом. Следом идет Владикавказ с показателем в 23,2%. На третьем месте - Киров, где рост цен на небольшие квартиры оценивается в 22,5%. В Краснодаре и Москве наблюдается самый небольшой рост показателя - 0,2% и 0,3% соответственно.

Ранее «Известия», ссылаясь на экспертов в сфере недвижимости, сообщали, что стоимость квартир к концу текущего года, вероятно, повысится на 10%.

Недвижимость,
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