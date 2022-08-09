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1 час назад

Названа стоимость аренды квартиры в районе МГУ

Lenta.ru

Аренда однокомнатной квартиры в районе Московского государственного университета (МГУ) в среднем обойдется в 56,3 тысячи рублей в месяц. Стоимость жилья назвали эксперты риелторского агентства Est-a-Tet, сообщают «Известия».

Названа стоимость аренды квартиры в районе МГУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самый доступный вариант в этом районе обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, однако квартира сдается без отделки и удобств. Что касается жилья около других известных учебных заведений столицы, то за однокомнатную квартиру рядом с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) в среднем придется отдавать 90,7 тысячи рублей. Наиболее бюджетный вариант стоит 38 тысяч рублей.

«Однушку» в районе МГТУ имени Баумана можно арендовать в среднем за 54 тысячи рублей. Квартира со старым ремонтом обойдется в сумму от 30 тысяч рублей, более современные варианты стоят от 45 тысяч рублей. Около учебных заведений, включая МАИ и МАДИ квартиры без мебели и ремонта сдаются за 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что за месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. В августе средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5 и 3 процента соответственно.

Недвижимость,ЦИАН,МГТУ им. Баумана,МАИ,ВШЭ,МГУ,
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