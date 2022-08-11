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1 час назад

В Москве стали меньше строить пятиэтажки

Lenta.ru

На первичном рынке недвижимости в Москве на данный момент квартиры в пятиэтажках и других новостройках до девяти этажей составляют шесть процентов от всего объема жилья. О том, что в столице стали строить меньше подобных объектов, говорится в исследовании компании «СМУ-6 Инвестиции», сообщают «Известия».

В Москве стали меньше строить пятиэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным компании, в Москве продаются 2,8 тысячи квартир, апартаментов в домах высотой до девяти этажей. В пятиэтажках можно приобрести 670 объектов, в девятиэтажках — 883. На четырехэтажные дома приходится 225 квартир, на шестиэтажки — 434 объекта.

На рынке старой Москвы мало- и среднеэтажные дома составляют 25 процентов от общего числа проектов. В основном жилье высотой до девяти этажей возводят в элитных комплексах. Там их доля оценивается в 37 процентов. В бизнес- и премиум-классах показатель достигает 18 процентов в каждом.

«Оптимизация издержек подталкивает застройщиков к увеличению этажности, поэтому встретить сравнительно невысотный жилой комплекс в доступном ценовом сегменте сейчас очень сложно», — объяснили в компании.

Ранее в риелторской компании «Бон Тон» выяснили, что к концу первого полугодия 2022 года среди районов старой Москвы квартиры в новостройках больше всего подорожали в Раменках — стоимость квадратного метра выросла на 15,5 процента в сравнении с январем.

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