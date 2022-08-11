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1 час назад

Россияне отказались от одного вида недвижимости

Lenta.ru

Спрос на первичную недвижимость в России значительно снизился. О том, что граждане отказались покупать один вид жилья, говорится в исследовании ЦИАН, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне отказались от одного вида недвижимости
Фото: ТАССТАСС

По итогам первого полугодия 2022 года количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) стало на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь было заключено 382,8 тысячи сделок. Большая часть договоров была заключена в первом квартале, в то время как во втором спрос упал до уровня пандемийного 2020 года.

При этом в 26 из 85 регионов спрос на первичное жилье вырос — в основном речь о субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (ФО) с небольшим числом ДДУ. Около трети сделок были заключены в десяти регионах. 35 процентов заключенных договоров пришлось на Центральный ФО, 15 процентов — на Северо-Западный ФО, 13 процентов — на Приволжский ФО.

Ранее сообщалось, что в Москве упал спрос на апартаменты. В июне заинтересованность в таких объектах упала на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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