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1 час назад

В России снова начали продавать квартиры с мебелью

Lenta.ruиещё 1

В России девелоперы снова начали продавать квартиры с мебелью после того, как несколько месяцев назад стали отказываться от подобного формата. Об этом сообщают в компании Mr.Doors, пишет «Газета.Ru».

В России снова начали продавать квартиры с мебелью
Фото: ТАССТАСС

По данным аналитиков компании, число заказов от девелоперов на меблировку жилья за июль и август подскочило вдвое по сравнению с началом текущего года. В сегменте премиального жилья наиболее значительное увеличение спроса наблюдалось среди девелоперов из Москвы и Подмосковья — там положительная динамика по сравнению с весенними месяцами составила 80 процентов. Кроме того, в июле и августе количество заказов на 15 процентов выросло среди девелоперов такого жилья в Санкт-Петербурге. В сегменте элитной недвижимости рост показателей наблюдался в Казани, Уфе и Краснодарском крае — там число желающих увеличилось на пять процентов.

В марте и апреле интерес к квартирам с мебелью сильно снизился за счет ухода мебельных компаний с российского рынка, подорожания стройматериалов и сырья, из которого производят мебель.

«Подорожание материалов для производства мебели больше всего сказалось именно на проектах меблировки в эконом-сегменте — цены на такие квартиры выросли более чем на 20 процентов за квадратный метр. В премиальном и бизнес-сегменте цены увеличились лишь на пять процентов», — заявил представитель Mr.Doors Александр Бегун.

Производителям понадобилось время, чтобы наладить новые логистические цепочки и начать возвращаться к прежним показателям.

В апреле стало известно о том, что некоторые российские застройщики, такие как группа компаний «ПИК», стали отказываться от реализации квартир с мебелью. В ГК «Самолет» отметили, что в марте-апреле они на некоторое время останавливали продажу меблированных квартир.

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