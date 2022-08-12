Москвичи массово заинтересовались посуточной арендой квартир

«Главным активатором спроса в июле этого года стал значительный рост интереса к внутреннему туризму. Связано это со снятием коронавирусных ограничений и отменой некоторых направлений зарубежного авиасообщения. Вместе с тем развивается культура путешествий на выходные в соседние регионы — люди решаются на поездки такого формата, чтобы переключиться от рутины и отдохнуть», — сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.