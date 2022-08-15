Россиянам отсоветовали покупать жилье

«Хранить сейчас деньги — валюта не имеет значения — это все равно, что сидеть на пороховой бочке. Потому если у вас есть деньги на квартиру, то, без сомнения, ее нужно покупать — хотя бы под аренду. Потому что недвижимость — это "вечный" актив, он может дешеветь, но потом все равно подорожает: сравните цены на квартиры в Москве сейчас и десять лет назад», — заявил специалист.