Названы обогнавшие Москву по росту цен на жилье мегаполисы России

В июле 2022 года Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и еще десять российских городов-миллионников обогнали Москву по росту цен на жилье в новостройках за год. Такие данные назвали в своем исследовании аналитики ЦИАН, пишет РБК.

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com Максим Константинов / Globallookpress.com

Первое место среди мегаполисов с подорожавшими новостройками заняла Казань — там средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке с июля 2021-го увеличилась на 47 процентов, до 177,7 тысячи рублей. Вторую строчку занял Ростов-на-Дону — там «квадрат» подорожал на 46 процентов, до 117,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, где новостройки подорожали на 42 процента, до 140,4 тысячи рублей за квадратный метр.

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В топ-пять городов-миллионников с заметным подорожанием жилья на первичном рынке также вошли Челябинск (плюс 38 процентов, до 88,2 тысячи рублей за «квадрат») и Пермь (плюс 33 процента, до 104,2 тысячи рублей за «квадрат»). Отрицательную динамику цен на новостройки аналитики зафиксировали только в Омске — там средняя цена «квадрата» уменьшилась за год на 0,3 процента, до 99,5 тысячи рублей.

Москва заняла в рейтинге ЦИАН 14-е место из 16. По оценкам специалистов, средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке столицы выросла за указанный период на 13 процентов, до 321,2 тысячи рублей.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил, что лидерами по росту цен на новостройки оказались мегаполисы с высоким спросом на жилье.

«Казань — крупнейший город Поволжья, центр притяжения населения из соседних регионов, а Ростов-на-Дону наравне с Краснодаром — миллионник, расположенный в комфортных южных условиях, что позволяет ему притягивать удаленщиков из Москвы и Санкт-Петербурга и мигрантов из регионов с суровым климатом. В отличие от Краснодара, где стоимость жилья стремительно росла в 2020-2021 годах, здесь уровень цен еще позволяет им увеличиваться. Высокие позиции Челябинска и Самары объясняются низким уровнем цен в прошлом году, здесь играет роль эффект низкой базы», — пояснил специалист.