Россиян предупредили о проблемах с новостройками из-за нехватки лифтов

Нехватка лифтов может отразиться на сроках сдачи домов в 2023-м и последующих годах. О проблемах с новостройками предупреждает издание Daily Storm, опросившее участников российского рынка.

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Первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров считает, что проблемы могут возникнуть у застройщиков, которые занимаются возведением высотных зданий. В такие объекты зачастую устанавливают высокоскоростные подъемники, а в России на данный момент нет заводов, которые способны массово выпускать подобные конструкции.

Многие застройщики рассчитывают на продукцию азиатских партнеров, однако Захаров рекомендует ориентироваться на российских производителей. «Можно сейчас кинуться за более дешевым вариантом из Китая, но кто знает, какие у нас дальше будут отношения. И в Китае такое большое количество модификаций, что потом, когда будем обслуживать, не факт, что мы найдем эти детали», — пояснил эксперт.

При этом производство российских лифтов в первом полугодии 2022 года сократилось, а цены выросли от 40 до 80 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. Захаров связывает это с перебоями в поставках запчастей на фоне санкций.