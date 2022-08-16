Россияне начали скупать жилье в Черногории

Россияне стали активнее рассматривать приобретение жилья в Черногории, чем ранее. Так, в июле 2022 года было зафиксировано увеличение спроса на покупку недвижимости в этой стране со стороны российских граждан – на 15,75% к июню, заявил «Ленте.ру» основатель риелторской компании Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков.

Увеличение количества запросов среди россиян в июле является наиболее резким за 2022 год. Вместе с тем уровень июля был на 42,25% ниже показателя такого же периода прошлого года. К июлю 2020 года зафиксировано снижение количества запросов – на 6,04%.

Кроме того, с период с января по июль текущего года спрос россиян на покупку недвижимости в Черногории отстает на 17,04% от показателя первых семи месяцев 2021 года. Также отмечается, что среднемесячное число запросов со стороны российских граждан сократилось на 11%.