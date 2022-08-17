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47 минут назад

Назван неожиданный способ расширить жилплощадь

Лера Букина

Расширения жилплощади можно добиться за счет оформления чердака или других технических помещений в аренду. Юрист Алексей Гавришев рассказал «Известиям», как можно получить их в пользование.

Назван неожиданный способ расширить жилплощадь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оформление чердака в аренду - наиболее быстрый и простой способ получить помещение в пользование без нарушения российского законодательства. Это требует организации собрания собственников жилых помещений и проведения голосования.

Желающий увеличить свою жилплощадь сможет оформить договор имущественного найма с ТСЖ, если не менее 2/3 жильцов дадут свое согласие на передачу чердака в аренду. За этим последует оформление помещения для использования его в качестве жилого, составление акта, а также оформление технической документации через Бюро технической инвентаризации.

Гавришев отметил, что оформление чердака в собственность является более длительной процедурой. Для этого требуется получение согласия каждого из жильцов, а также разрешение на реконструкцию помещения в органе местной администрации.

Гражданам после реконструкции предстоит оборудование чердака для использования в качестве жилого помещения, оформление необходимой технической документации, а также регистрация права собственности в Росреестре, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что, по данным портала «Мир квартир», в России с начала 2022 года на вторичном рынке недвижимости прибавили в цене небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров.

Недвижимость,Росреестр,
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