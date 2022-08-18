Мутко назвал комфортной ставку по льготной ипотеке на новостройки

"Сейчас ставка достаточно комфортная (7% в рамках льготной ипотеки - прим. ТАСС). Вы видите прогноз Центрального Банка, что еще может быть снижена ключевая ставка, в этом вопрос. Конечно, мы не повторим рекорды прошлого года (6,5% годовых в рамках госпрограммы - прим. ТАСС), тогда ключевая была 4,5% и рыночная ставка - 8,7-8,9%", - сказал он.