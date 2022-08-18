Мутко назвал комфортной ставку по льготной ипотеке на новостройки

Текущие ставки в рамках госпрограммы льготной ипотеки на новостройки находятся на комфортном для граждан уровне. Такое мнение высказал журналистам в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
"Сейчас ставка достаточно комфортная (7% в рамках льготной ипотеки - прим. ТАСС). Вы видите прогноз Центрального Банка, что еще может быть снижена ключевая ставка, в этом вопрос. Конечно, мы не повторим рекорды прошлого года (6,5% годовых в рамках госпрограммы - прим. ТАСС), тогда ключевая была 4,5% и рыночная ставка - 8,7-8,9%", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%.
Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. В течение действия ставки и условия программы неоднократно корректировались.