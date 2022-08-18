Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Мутко назвал комфортной ставку по льготной ипотеке на новостройки

ТАССиещё 1

Текущие ставки в рамках госпрограммы льготной ипотеки на новостройки находятся на комфортном для граждан уровне. Такое мнение высказал журналистам в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Мутко назвал комфортной ставку по льготной ипотеке на новостройки
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас ставка достаточно комфортная (7% в рамках льготной ипотеки - прим. ТАСС). Вы видите прогноз Центрального Банка, что еще может быть снижена ключевая ставка, в этом вопрос. Конечно, мы не повторим рекорды прошлого года (6,5% годовых в рамках госпрограммы - прим. ТАСС), тогда ключевая была 4,5% и рыночная ставка - 8,7-8,9%", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%.

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. В течение действия ставки и условия программы неоднократно корректировались.

Недвижимость,Виталий Мутко,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители