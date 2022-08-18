Мишустин объявил о бессрочном продлении программы "Сельская ипотека"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении бессрочно продлить программу льготного кредитования "Сельская ипотека" по ставке 3%.
"Хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. При этом ставка останется прежней - не выше 3%", - сообщил премьер, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Среда для жизни".
Глава кабмина добавил, что и для многодетных семей есть хорошее подспорье.
"Единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей, можно направить на погашение ипотеки", - сказал он.
Мишустин напомнил, что президент в своем послании Федеральному собранию поручил завершить внедрение специального механизма поддержки индивидуального жилищного строительства и обеспечить его широкое применение. Для этого, по словам премьер-министра, правительство реализует целый комплекс мероприятий, в том числе в рамках стратегической инициативы "Мой частный дом".
Мишустин рассказал, что в настоящий момент действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно взять заем на приобретение собственного дома: сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки.
"Недавно было принято решение - пока как пилотный проект - распространить "Льготную ипотеку" на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договоров подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по такому кредиту также не превысит 7%, а его максимальный размер в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей", - заключил премьер.