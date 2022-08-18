Мишустин объявил о бессрочном продлении программы "Сельская ипотека"

"Хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. При этом ставка останется прежней - не выше 3%", - сообщил премьер, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Среда для жизни".