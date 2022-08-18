Одна из льготных ипотечных программ стала бессрочной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Среда для жизни» заявил, что правительство приняло решение о бессрочном действии «Сельской ипотеки». Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в рамках программы «Сельская ипотека» возможно получение льготных ипотечных кредитов на стройку или покупку дома в сельской местности. Денежные средства выдаются под 3% годовых. Срок действия программы заканчивался 31 декабря 2022 года.

Мишустин подчеркнул, что «теперь срок ее действия не будет ограничен». Сельчане смогут в любое время взять кредит, чтобы купить или построить новый дом. Ставка не повысится.

Глава кабмина уточнил, что льготы предусмотрены и для многодетных семей. Родители смогут направить денежные средства, полученные при рождении третьего и последующего малышей на погашение ипотечного кредита.