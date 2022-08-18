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55 минут назад

Мишустин объявил о бессрочном продлении «Сельской ипотеки»

Илья Родин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Среда для жизни» заявил, что правительство приняло решение о бессрочном действии «Сельской ипотеки». Об этом пишет ТАСС.

Одна из льготных ипотечных программ стала бессрочной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в рамках программы «Сельская ипотека» возможно получение льготных ипотечных кредитов на стройку или покупку дома в сельской местности. Денежные средства выдаются под 3% годовых. Срок действия программы заканчивался 31 декабря 2022 года.

Для тех, кто хочет взять ипотеку. Появилась важная информация о процентных ставках

Мишустин подчеркнул, что «теперь срок ее действия не будет ограничен». Сельчане смогут в любое время взять кредит, чтобы купить или построить новый дом. Ставка не повысится.

Глава кабмина уточнил, что льготы предусмотрены и для многодетных семей. Родители смогут направить денежные средства, полученные при рождении третьего и последующего малышей на погашение ипотечного кредита.

В настоящее время в России действуют четыре программы, в рамках которых можно получить заем на покупку собственного дома, напомнил Мишустин. Это дальневосточная, льготная, сельская и семейная ипотеки.

Недвижимость,Михаил Мишустин,
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