Центробанк сообщил о росте ипотечного кредитования

С начала года он прибавил 7,4%, говорится в материалах регулятора. При этом в отчёте Банка России сказано, что ежемесячный темп роста портфеля ниже, чем в прошлом году, из-за того что спрос на недвижимость ещё не восстановился до докризисного уровня. Причина — рост цен и осторожность населения при принятии инвестиционных решений.