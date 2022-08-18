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1 час назад

Центробанк сообщил о росте ипотечного кредитования

Говорит Москваиещё 1

В июле показатель увеличился до 1,3% против 0,7% в июне.

Центробанк сообщил о росте ипотечного кредитования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала года он прибавил 7,4%, говорится в материалах регулятора. При этом в отчёте Банка России сказано, что ежемесячный темп роста портфеля ниже, чем в прошлом году, из-за того что спрос на недвижимость ещё не восстановился до докризисного уровня. Причина — рост цен и осторожность населения при принятии инвестиционных решений.

Отмечается, что чуть меньше половины оформленных в июле ипотечных займов пришлось на рыночную ипотеку, объём которой за месяц прибавил почти 40% благодаря снижению ставок и смягчению кредитной политики банков.

Недвижимость,Банк России,
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