Центробанк сообщил о росте ипотечного кредитования

В июле показатель увеличился до 1,3% против 0,7% в июне.
С начала года он прибавил 7,4%, говорится в материалах регулятора. При этом в отчёте Банка России сказано, что ежемесячный темп роста портфеля ниже, чем в прошлом году, из-за того что спрос на недвижимость ещё не восстановился до докризисного уровня. Причина — рост цен и осторожность населения при принятии инвестиционных решений.
Отмечается, что чуть меньше половины оформленных в июле ипотечных займов пришлось на рыночную ипотеку, объём которой за месяц прибавил почти 40% благодаря снижению ставок и смягчению кредитной политики банков.