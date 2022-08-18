Россиянам раскрыли правду о «рухнувшем рынке жилья»

Риэлтор Олег Бендриков рассказал об основных трендах на российском рынке недвижимости. По его мнению, ожидать резкого снижения цен на жилье не следует. Вместе с тем, продавцы будут вынуждены применять гибкую ценовую политику, пишет портал Woman.ru.

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Олег Бендриков подчеркнул, что в настоящее время на ситуацию на рынке жилья влияет то, что кредитные организации выдают займы «почти без отказов». Не удается взять деньги только тем, у кого были просрочки платежей.

По его словам, осенью 2022 года не следует рассчитывать на большие скидки, а также на то, что рынок якобы рухнет. Он пояснил, что застройщики не будут работать себе в убыток.

Эксперт полагает, что осенью начнется некоторое оживление. Люди вернутся из отпусков, спрос на жилье снова возрастет. Но владельцам не стоит рассчитывать на возвращение к высоким февральским ценам. Им придется «двигаться и уступать».