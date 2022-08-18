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1 час назад

Россиянам объяснили, когда покупать квартиры

Илья Родин

Риэлтор Олег Бендриков рассказал об основных трендах на российском рынке недвижимости. По его мнению, ожидать резкого снижения цен на жилье не следует. Вместе с тем, продавцы будут вынуждены применять гибкую ценовую политику, пишет портал Woman.ru.

Россиянам раскрыли правду о «рухнувшем рынке жилья»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олег Бендриков подчеркнул, что в настоящее время на ситуацию на рынке жилья влияет то, что кредитные организации выдают займы «почти без отказов». Не удается взять деньги только тем, у кого были просрочки платежей.

Одна из льготных ипотечных программ стала бессрочной

По его словам, осенью 2022 года не следует рассчитывать на большие скидки, а также на то, что рынок якобы рухнет. Он пояснил, что застройщики не будут работать себе в убыток.

Эксперт полагает, что осенью начнется некоторое оживление. Люди вернутся из отпусков, спрос на жилье снова возрастет. Но владельцам не стоит рассчитывать на возвращение к высоким февральским ценам. Им придется «двигаться и уступать».

Бендриков предположил, что, с учетом всех факторов, стоимость недвижимости снизится на 5-7%.

Недвижимость,
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