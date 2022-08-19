Банки дадут отсрочку на выплату первого взноса по ипотеке

Крупные российские банки планируют разрешить заемщикам не вносить первоначальный взнос по ипотеке сразу, а через несколько месяцев после оформления кредита. Такие условия выдачи распространяются на клиентов, которые способны купить новое жилье, но только после продажи имеющегося, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на представителей банков.

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Так, Альфа-банк с девелопером "Инград" в июне 2022 года начал одобрять ипотеку на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, рассказал РБК руководитель управления ипотечных продуктов "Инграда" Вячеслав Приймак. Запуск продукта с июля подтвердил представитель Альфа-банка, пишет издание.

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Также выдачу ипотеки на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца выдает Московский кредитный банк (МКБ), рассказал директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Он отметил, что предложение распространяется на тех застройщиков, которые работаю с их кредитной организацией по спецпрограммам, и уже есть реальные выдачи.

"Клиенту дается три месяца на принятие решения и оформление договора после одобрения ипотеки и еще три месяца отсрочки для первоначального взноса. После завершения и оценки результатов пилота мы рассмотрим возможность увеличения отсрочки первоначального взноса на другие сроки", - добавил Селезнев.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас 40-60% потенциальных заемщиков особенно на первичном рынке все чаще используют в качестве стартового взноса деньги от продажи старого жилья, хотя раньше их насчитывалось 15%.

По словам директора департамента ипотечного кредитования МКБ у их банка отсрочка на первый взнос по ипотеке выглядит как бронирование: клиент заключает договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком и кредитный договор с банком, а сама сделка по покупке жилья может состояться позднее, в зависимости от срока отсрочки. Затем кредитные средства зачисляются клиенту или переводятся на эскроу-счет застройщика после внесения первоначального взноса, тогда же и начинают начисляться проценты. Таким образом, заемщик имеет возможность заморозить стоимость выбранного объекта и условия по кредиту до момента внесения первого взноса по ипотеке, пишет издание, цитируя Селезнева.

Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков рассказал изданию, что их кредитная организация рассматривает и прорабатывает возможность запуска программы, в рамках которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку. В то же время в ВТБ сообщили, что пока не планируют внедрять такую опцию для заемщиков.Остальные банки из топ-20 либо не раскрыли планы, либо не ответили на запрос РБК.

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