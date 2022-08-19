Подсчитана экономия российских ипотечников на росте цен на жилье

На фоне роста цен на жилье заемщики, взявшие ипотеку в 2020 году, сэкономили около 22 процентов от текущей стоимости недвижимости. Выгоду россиян подсчитали в совместном исследовании аналитики ЦИАН и hh.ru, пишет РБК.

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Для расчетов специалисты взяли взнос в 15 процентов от средней стоимости квартиры площадью 54 квадратных метра на вторичном рынке. Остальную сумму считали взятой в ипотеку на 23 года — этот срок кредитования, по оценкам ЦБ, является средним по России. В расчет показателей также вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам «на руки» и стоимость жилья на вторичном рынке от ЦИАН в городах с населением более 500 тысяч человек.

«В целом по всем городам средняя "скидка" составила 1,2 миллиона рублей — именно такая разница в цене между текущими ценами и ценами на квартиру 2020 года в сумме с выплаченными за два года процентами», — пояснили в ЦИАН.

Сильнее всего, по данным аналитиков, удалось сэкономить жителям Краснодара — там ипотечный дисконт, рассчитанный по указанной формуле, достиг 34 процентов. Среди лидеров также оказались Омск, Барнаул и Казань с разницей в 32 процента, 31 процент и 30 процентов соответственно.

Меньше всего сэкономить при покупке жилья в ипотеку получилось у жителей Владивостока и Москвы — всего 9 процентов и 12 процентов за два года. Эксперты уточнили, что стоимость жилья в этих городах изначально была высокой, в связи с этим она и растет медленнее, чем на других рынках.