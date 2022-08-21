Названы города, где выгоднее всего заработать на аренде

Стало известно, в каких регионах России находятся самые выгодные для рантье малогабаритные квартиры – студии и маленькие «однушки». Об этом сообщает портал «Мир квартир».

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Эксперты издания подсчитали, за сколько лет окупится малогабаритная (до 32 кв.м) новая квартира, если ее сдавать в аренду. Стоимость жилья сопоставили с ценой аренды в 70 крупнейших городах России.

В итоге лидером рейтинга неожиданно стал Якутск. Малогабаритное жилье обходится там недорого - 3,35 млн рублей, при этом стоимость аренды высока: 31,6 тыс. рублей в месяц. Вложение в якутскую недвижимость окупится за 8,8 года (доходность 11,3% годовых).

Также выгодно покупать жилье для сдачи в аренду в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Грозном. В этих городах жилье окупит себя за 11 лет.

Самым невыгодным городом для рантье признан Владивосток. Небольшое жилье можно купить за 4,4 млн рублей, однако аренда стоит всего 15 тысяч в месяц. Это означает, что студия или квартира окупятся только через 24 года.

Кроме того, невыгодно инвестировать в жилье в Белгороде ( 22,6 года), Петербурге (21,5), Москве (20,7) и Сочи (18,5).

При этом надо учитывать специфику курортных городов: летом квартиры там сдают посуточно, а это намного выгоднее. Так, жилье в Сочи может окупиться за 9,4 года.

В среднем российская малогабаритка приносит рантье 6,2% годовых и окупается за 16 лет.