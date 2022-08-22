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1 час назад

Названы самые продаваемые в Москве типы квартир

В массовых новостройках столицы наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры, сообщили опрошенные "РГ" эксперты.

Названы самые продаваемые в Москве типы квартир
Фото: ТАССТАСС

По словам коммерческого директора "КОРТРОС-Москва" Дмитрия Железнова, "двушки" - самый оптимальный вариант для молодой пары или семьи с маленьким ребенком с точки зрения доступности. В то же время такую квартиру нетрудно перепродать, когда встанет вопрос о расширении.

"Ощутимо больше стало клиентов, которые приобретают жилье для сохранения средств, а также привлекают сравнительно недорогой кредит для этого (например, айтишники)", - объяснил Железнов.

В сегменте новостроек премиум-класса, отмечает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, сейчас трудно выделить самый популярный тип жилья. Инвесторы, говорит он, приобретают "однушки" и студии. Клиенты, покупающие жилье для себя, рассматривают двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

"Некоторые берут квартиру как временное жилье в Москве, тогда как большую часть года планируют быть за рубежом, - уточнил Голев. - Другие покупают квартиры для взрослых детей или пожилых родителей".

Свои коррективы, по его словам, внесла и пандемия: теперь часто ищут жилье для себя, но с перспективой выгодной перепродажи или аренды.

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