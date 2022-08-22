Названы лидеры по спросу на элитное жилье в Москве

Лидеров по спросу на элитное жилье в Москве назвал РБК со ссылкой на представителей агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate. Резкий рост спроса на элитное жилье в Пресненском районе связывают с ростом объема предложения высокобюджетных проектов.

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«Сегодня на Пресне представлено предложение, разнообразное как по стадии строительства, так и по планировкам квартир, и по концепции проектов», — сказал директор департамента мониторинга рынка и оценки агентства Анатолий Довгань.

По данным агентства, за первые шесть месяцев 2022 года на Пресненский район пришлось 36 процентов всех сделок с жильем класса «люкс» в Центральном административном округе столицы. Второе место досталось Якиманке, набравшей 19 процентов, третье — Тверскому району с 12 процентами.

Уточняется, что год назад первое место Пресня делила с Хамовниками, которые в этот раз в тройку лидеров не вошли. Тогда у двух районов было по 25 процентов продаж.

Сейчас на Пресне реализуется семь элитных ЖК с совокупным объемом предложения в 457 лотов — это рекорд среди всех московских районов.