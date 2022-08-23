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1 час назад

Названы округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках

Мослента

Округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках назвали в столичном управлении Росреестра. Два месяца подряд первое место по числу регистраций договоров долевого участия занимает Западный административный округ.

Названы округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Западный округ столицы второй месяц подряд удерживает лидерство по числу оформленных сделок в Росреестре. Так, в июле в ЗАО зарегистрировано 33,1 процента (3603 ДДУ) от общего объема первичных договоров в Москве», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Второе место также второй месяц подряд достается ТиНАО: в июле у Новой Москвы 20,4 процента от общего объема сделок на первичном рынке жилья (2221 ДДУ). Первые пять месяцев 2022 года ТиНАО занимал лидирующую позицию в рейтинге.

Третье место по итогам июля занимает ЮВАО с 11 процентами (1 200 ДДУ). В пятерку лидеров вошли Северный административный округ (8,4 процента) и Северо-Западный административный округ (7,7 процента).

Всего за первые семь месяцев года в Москве было зарегистрировано 75,1 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличился спрос на новостройки в кредит. Всего с начала года в Москве с использованием кредитных средств было зарегистрировано 36 884 сделки.

Недвижимость,Игорь Майданов,Росреестр,
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