Более выгодные условия кредитования при покупке первичной недвижимости можно получить, подобрав оптимальную ипотечную ставку. О том, как сэкономить на ипотеке, «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

«В частности, переплата будет меньше в случае субсидированного кредита при его оформлении на длительный срок и разнице в ставках более чем на 3 процента по сравнению с классическими ипотечными продуктами», — поделилась она.

«Например, нужно учитывать, является ли покупка жилья инвестицией с перспективой продать жилье на высокой стадии готовности или после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае имеет значение, есть ли у заемщика недвижимость, которую можно реализовать в ближайшие год-два с последующим закрытием кредита», — отметила Судакова.

Также, по ее словам, нужно принимать во внимание, живет ли человек в арендуемой квартире и стоит ли на этапе строительства минимизировать финансовую нагрузку. Если жилье приобретается в инвестиционных целях с продажей в краткосрочной перспективе, то нужно рассчитать субсидированную ставку на 2-3 года — на время строительства объекта. «Это позволит минимизировать ежемесячные платежи на данный период», — уточнила эксперт.