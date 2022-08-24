Собственников жилья предупредили о новых правилах с 1 сентября

С 1 сентября начнут действовать новые правила, которые распространятся на россиян, имеющих недвижимость. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова, сообщает Primpress.

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Так, у владельцев квартир появится возможность по-новому выбирать для своего дома управляющую организацию. Напомним, что раньше требовался сбор 25 процентов голосов собственников плюс один, однако теперь порог изменится – его повысят до 50 процентов. Соответственно, именно большая часть владельцев будет заниматься решением вопроса.

«Также с 1 сентября изменятся правила деления квартир на части для собственников. Теперь разделить жилье нельзя будет на доли, если на каждого человека приходится менее шести квадратных метров. В таком случае сделку признают несостоявшейся», - пишет издание.

Также оплата услуги по содержанию общедомового имущества, так называемого ОДН, будет происходить новым способом. Так, оплата будет осуществляться не по нормативам, а по фактически потраченным ресурсам.

Следовательно, цены на такую услугу взлетят – это будет заметно в квитанциях ЖКХ.

«Ведь фактический расход ресурсов почти всегда превышает нормативы», - отмечает Primpress.