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1 час назад

В Италии предложили €15 000 тем, кто захочет жить на Сардинии

Газета.Ru

В Италии правительство острова Сардиния объявило о выдаче грантов в размере €15 000 людям, которые согласятся переехать туда на постоянное место жительства. Об этом сообщает Daily Mail.

В Италии предложили €15 000 тем, кто захочет жить на Сардинии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом власти пытаются остановить снижение численности населения острова и связанного с ним падения экономики. Причина тому — отток молодежи из сельской местности Сардинии в крупные города Италии.

«Сардиния станет плодородной почвой для тех, кто переедет сюда или решит создать здесь семью», — говорится в заявлении президента автономной области Кристиана Солинаса.

Он добавил, что экономика острова не будет расти без обработки земель и заброшенных территорий. Проект по выдаче грантов предполагает, что они будут восстанавливать именно опустевшие сельские районы Сардинии.

«Мы создали такие условия для молодежи, чтобы она решила здесь остаться и развивать коммерческие объекты на самых уязвимых территориях», — сообщил президент.

Гранты по программе будут выделены только в случаях, если получатель приобретает либо реставрирует дом на Сардинии. Поселиться он обязан в населенном пункте, численность населения которого составляет менее 3000 человек.

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