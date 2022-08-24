Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
43 минуты назад

Названа стоимость аренды самого дешевого коттеджа у воды в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Наиболее бюджетный коттедж у воды в Подмосковье предложили снять за 40 тысяч рублей в месяц. Стоимость самого дешевого арендного дома «Ленте.ру» назвали аналитики ЦИАН.

Названа стоимость аренды самого дешевого коттеджа у воды в Подмосковье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Объект находится в деревне Андреевское на улице Рябиновой, в 11 километрах на юго-восток от МКАД по Новорязанскому шоссе. Площадь коттеджа составляет 70 квадратных метров, он находится на участке в три сотки возле Москвы-реки.

Вторым в списке самых дешевых арендных домов у воды оказался объект, расположенный в коттеджном поселке «Золотой берег» в деревне Витенево (Осташковское шоссе). Его аренда обойдется в 60 тысяч рублей в месяц. Площадь двухэтажного кирпичного коттеджа, расположенного на участке в восемь соток, 100 «квадратов». Арендаторы смогут отдохнуть в доме возле канала имени Москвы и Пяловского водохранилища и Учинского лесопарка.

Замыкает тройку лидеров объект в селе Ермолино, куда можно добраться по Ленинградскому шоссе. Аренда коттеджа с двумя библиотеками метражом в 450 квадратных метра будет стоить 80 тысяч рублей в месяц. Дом расположен на участке в 25 соток недалеко от реки Истры.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что стоимость аренды загородных домов среди направлений Подмосковья в июле больше всего снизилась на Ленинградском шоссе. Средняя ставка за год там уменьшилась на 21,8 процента, до 81,7 тысячи рублей в месяц.

Недвижимость,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители