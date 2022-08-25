В Москве подешевело арендное жилье

За три года арендное жилье в Москве подешевела более чем в полтора раза. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт риелторского агентства Kobaladze realty Святослав Прищепов.

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Так, арендная ставка в июле 2019 года в среднем по Москве составляла 155,7 тысяч рублей, что на 86,2 тысячи рублей дороже, чем этим летом. По итогам июля 2022 года средняя стоимость арендной квартиры в столице оценивается в 69,4 тысячи рублей.

«За год стоимость аренды квартиры в Москве упала на 3,78 процента, или 2,7 тысячи рублей. В июле прошлого года средняя цена аренды находилась на отметке в 72,1 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Прищепов отметил, что осенью на рынке аренды жилья прогнозируется «оживление» в связи с приездом студентов и рабочих в Москву. При этом о повышение арендных ставок говорить пока рано, так как предложений на рынке недвижимости сейчас очень много.