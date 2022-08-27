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1 час назад

Юрист Гусятникова рассказала о праве некоторых россиян на бесплатное жилье

Газета.Ruиещё 2

Получить бесплатно в России можно служебное либо муниципальное жилье. В каждом субъекте свои критерии для выдачи такой жилплощади. Об этом рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Юрист Гусятникова рассказала о праве некоторых россиян на бесплатное жилье
Фото: Freepik.comFreepik.com

Муниципальное жилье получают от местных властей по договору соцнайма. Пользоваться им можно сколько угодно долго, но продать или передать нельзя. Такую квартиру выдают тем, у кого нет собственного жилья и возможности его приобрести. Также квартиру социального найма может получить семья, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы в их квартире.

В Воронежской области детей-сирот обеспечат сертификатом на жилье Служебное жилье наиболее часто выдают военнослужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов. Также такие квартиры предоставляются врачам, учителям, депутатам, чиновникам, дворникам, сотрудникам МЧС и другим социально важным профессиям Получить его могут лишь те, кто не владеет другим жильем. Выселить как из муниципального, так и служебного жилья могут тех, кто не оплачивает коммунальные услуги или не содержит помещение в чистоте и порядке.

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