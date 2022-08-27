Юрист Гусятникова рассказала о праве некоторых россиян на бесплатное жилье

Получить бесплатно в России можно служебное либо муниципальное жилье. В каждом субъекте свои критерии для выдачи такой жилплощади. Об этом рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

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Муниципальное жилье получают от местных властей по договору соцнайма. Пользоваться им можно сколько угодно долго, но продать или передать нельзя. Такую квартиру выдают тем, у кого нет собственного жилья и возможности его приобрести. Также квартиру социального найма может получить семья, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы в их квартире.