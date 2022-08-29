Стоит ли покупать квартиру в ипотеку в Москве в 2022 году

Продажи новостроек в Москве в июле выросли на 30,9 % в сравнении с показателем прошлого года. По данным Росреестра, за месяц было зарегистрировано 8218 договоров долевого участия. Эксперты считают, что сейчас самое время для улучшения жилищных условий. Сколько стоит самое дешевое жилье в столице, какие могут быть риски при покупке квартиры в кредит, а также кто чаще всего стремится переехать в свое жилье – в материале «ФедералПресс».

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Покупка жилья в новостройке

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Аналитики компании «Метриум» отмечают, что в этом году в столице будет введены в эксплуатацию 4,6 тысяч квартир и апартаментов в новых домах – 10 % от общего объема первичного предложения. Самые дешевые апартаменты стоимостью 5,32 млн рублей площадью в 24,7 квадратных метра можно приобрести в апарт-комплексе в Северо-Восточном административном округе «Легендарный квартал на Березовой Аллее», пишет «РБК-Недвижимость».

В новостройках столицы со сроком ввода до конца 2022 года средняя цена квадратного метра составила 488 тысяч рублей. Наибольшее снижение стоимости в массовом сегменте – 16,7 % – произошло в районе Дорогомилово, говорится в исследовании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что покупать жилье в ипотеку следует для улучшения жилищных условий. По его мнению, использовать эту квартиру как инвестиционный ресурс – не совсем правильно.

«Если у человека есть деньги, то с учетом инфляции лучше их потратить сейчас, потому что никакие процентные ставки не смогут компенсировать уровень инфляции в стране, который составляет примерно 15 %. Если вы положите деньги в банк, то сомневаюсь, что процент по вкладу будет больше 15 %. Значит, ваши сбережения будет съедать инфляция. Раз это будет происходить, то вам надо сделать так, чтобы эти деньги не пропали. Поэтому вполне разумно потратить их на приобретение жилья», – рассказал эксперт.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что в ближайшее время ставки по ипотеке не будут снижены, поэтому при наличии необходимых средств на первый взнос лучше озаботиться ипотекой.

«Если это квартира для проживания, то вы будете жить в комфортных условиях, а если для сдачи в аренду – она позволит компенсировать расходы по ипотеке, а квартира останется у вас как материальный актив. Это проще и доступнее, чем любой другой финансовый инструмент, который связан со специальными знаниями, определенными сложностями и ликвидностью», – заявил Беляев.

По мнению экономиста, основным риском при покупке первичного жилья может быть потеря работы или другого основного дохода.

«Какие с ипотекой могут быть риски: все зависит от того, покупаете вы готовую квартиру или на этапе строительства. Если готовую – рисков практически нет, кроме мошенничества, но и этого можно избежать. Если на стадии строительства, то опасность – завершится оно или нет. Но вроде бы сейчас эскроу счета страхуют от этого. Самый главный риск в наше неустойчивое время – это потеря вашего дохода. То есть риски скорее лежат на вашей стороне, чем на внешней», – заметил Беляев.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова подчеркнула, что ипотечные ставки находятся на хорошем уровне, кроме того, существуют выгодные предложения от застройщиков при покупке жилья на длительный срок.

«Есть программы господдержки и программы от застройщика с ипотечной ставкой в 0,1 %, но там идет удорожание объекта, и нужно считать, насколько это выгодно. Но если вы покупаете объект для себя и не планируете досрочное погашение ипотеки, то ставка 0,1 % с удорожанием очень даже интересна», – рассказала Перескокова.

По ее словам, самую дешевую квартиру в столице можно приобрести в районе Внуково за 4,6 млн рублей. Это будут апартаменты площадью в 7 квадратных метров.

«Минимальный ценник за обычную квартиру, не апартаменты, в Москве – примерно 7,5 млн от 32 квадратных метров. Это будет дешевый район Бирюлево. Если же рассматривать вариант квартиры для семьи из двух-трех человек, то это тоже будут дешевые районы – Бирюлево, Некрасовка с ценником от 12 млн за двухкомнатную квартиру», – пояснила риелтор.

Перескокова отметила, что много жилья в столице покупают студенты из регионов, а также молодые семьи, супруги, которые разводятся и вынуждены делить свою площадь. Интересует покупка квартир и инвесторов, которые хотят заработать на недвижимости. «Если, например, брать топ-менеджера, то ему будет интересна квартира от 2,5 млн за квадратный метр, например, в жилом комплексе Лаврушинский, напротив Кремля», – добавила эксперт.

Риски при приобретении жилья на вторичном рынке

Говоря о вторичном жилье, Перескокова отметила, что цены на первичное и вторичное жилье приблизительно одинаковы.

«Стандартная квартира на вторичном рынке жилья стоит около 8 млн рублей. Вот, например, продается жилплощадь в 32 квадратных метра на первом этаже девяти этажного дома стоимость в 7,7 млн рублей», – рассказала эксперт по недвижимости.

При этом в столице можно найти квартиры и дешевле. Популярны варианты с разделением трехкомнатных квартир на студии на первых этажах дома. За такую 17-метровую студию просят 5,3 млн рублей. Перескокова рассказала, что можно найти дешевую квартиру гостиничного типа. Так, на улице Каховка в районе Зюзино за 6,6 млн продают «гостинку» площадью в 14 квадратных метров. Покупка вторичного жилья связана с большим количеством рисков.