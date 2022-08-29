Российский рынок аренды жилья ожил

Рынок долгосрочной аренды массового жилья в крупных российских городах ожил с приближением нового делового сезона: после весеннего падения арендные ставки перешли к восстановительному росту, увеличилась и активность потенциальных арендаторов, сообщила пресс-служба агрегатора объявлений о недвижимости "Циан".

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"В результате роста ставок аренды в июле и августе в большинстве городов удалось компенсировать весеннее снижение цен - в среднем ставки на 2,3% выше, чем в феврале 2022 года, для "однушек" и на 6,3% – для двухкомнатных квартир. В 14 локациях цены в августе все еще ниже, чем в феврале, среди них Москва и Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

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По подсчетам компании, в Москве и Санкт-Петербурге текущий рост ставок пока что не компенсировал весеннее снижение - сейчас квартиру можно снять дешевле, чем в феврале: в Москве на 3,4% и 8,7% ("однушки" и "двушки"), в Санкт-Петербурге - на 5% в "однушках", а "двушки" вернулись к уровню февраля. Аналогичная ситуация в Московской и Ленинградской областях, Хабаровске и Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже, Красноярске, Оренбурге, Ульяновске и Ижевске.

"По сравнению с августом 2021 года ставки аренды в среднем по крупнейшим городам сейчас на 10% выше и в "однушках", и в "двушках". В предыдущие месяцы цены также были выше, чем в аналогичные периоды в 2021 года – существенный рост ставок аренды наблюдался в конце лета-осенью прошлого года, и весеннее снижение не компенсировало этот рост", – отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, растет и спрос – в августе показатели активности потенциальных арендаторов на 30% выше, чем в июле. По сравнению с фоновыми значениями весны спрос выше на 60%.

Корректируется также после весеннего скачка объем предложения. По данным "Циана", в августе на рынке долгосрочной аренды в городах с населением более 500 тысяч человек представлено на 20% меньше лотов, чем в июле, но показатель по-прежнему больше, чем в феврале (на 25%) и год назад (на 60%).