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49 минут назад

ТСЖ просят освободить их от налогов

РИА Недвижимостьиещё 1

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить от налогообложения платежи граждан, направляемые в товарищества собственников жилья (ТСЖ), сообщила газета "Коммерсант".

ТСЖ просят освободить их от налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ТСЖ – некоммерческая форма управления многоквартирным домом, созданная собственниками для распоряжения и ухода за общим имуществом. Для этого жильцы ежемесячно вносят плату. В нее также включается стоимость коммунальных ресурсов, идущих на личное потребление и эксплуатацию инженерного оборудования дома в местах общего пользования.

По данным ГИС ЖКХ, в России более 948 тысяч многоквартирных домов, 627 тысяч из них управляется профессиональными УК, 234 тысячи – непосредственно собственниками жилья и 53 тысячи – ТСЖ.

Сейчас ТСЖ в основном выбирают упрощенную систему налогообложения и платят 6% от доходов организации либо 15% от суммы доходов за вычетом расходов. В АКОН считают, что применение налогообложения ТСЖ само по себе "противоречит сути деятельности некоммерческой формы управления МКД, нарушает конституционные права граждан и вынуждает нести дополнительные затраты за возможность управлять домом самостоятельно".

Как отмечается в письме ассоциации, собираемые ТСЖ платежи являются фактически целевыми взносами учредителей и не могут попадать под налогообложение. Коммунальные же платежи, связанные с личным потреблением и поступающие на счет ТСЖ от жителей, не являются доходом организации и перечисляются только для транзита ресурсоснабжающим организациям.

Против инициативы АКОН выступили опрошенные изданием подконтрольные девелоперам управляющие компании, конкурирующие с ТСЖ. Они считают, что льготы для товариществ создадут неравные условия на рынке и приведут к росту мошеннических схем в сегменте управления жилыми домами. По мнению экспертов, выходом могло быть выравнивание налоговых условий для всех участников рынка.

Недвижимость,Компании,Михаил Мишустин,
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