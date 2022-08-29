ТСЖ просят освободить их от налогов

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить от налогообложения платежи граждан, направляемые в товарищества собственников жилья (ТСЖ), сообщила газета "Коммерсант".

Фото: РИА Новости РИА Новости

ТСЖ – некоммерческая форма управления многоквартирным домом, созданная собственниками для распоряжения и ухода за общим имуществом. Для этого жильцы ежемесячно вносят плату. В нее также включается стоимость коммунальных ресурсов, идущих на личное потребление и эксплуатацию инженерного оборудования дома в местах общего пользования.

По данным ГИС ЖКХ, в России более 948 тысяч многоквартирных домов, 627 тысяч из них управляется профессиональными УК, 234 тысячи – непосредственно собственниками жилья и 53 тысячи – ТСЖ.

Сейчас ТСЖ в основном выбирают упрощенную систему налогообложения и платят 6% от доходов организации либо 15% от суммы доходов за вычетом расходов. В АКОН считают, что применение налогообложения ТСЖ само по себе "противоречит сути деятельности некоммерческой формы управления МКД, нарушает конституционные права граждан и вынуждает нести дополнительные затраты за возможность управлять домом самостоятельно".

Как отмечается в письме ассоциации, собираемые ТСЖ платежи являются фактически целевыми взносами учредителей и не могут попадать под налогообложение. Коммунальные же платежи, связанные с личным потреблением и поступающие на счет ТСЖ от жителей, не являются доходом организации и перечисляются только для транзита ресурсоснабжающим организациям.