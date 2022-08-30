В Москве подорожал один тип жилья

В июле 2022 года квартиры-студии в новостройках Москвы подорожали на 10 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Динамику цен на этот тип жилья раскрыли аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

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По данным специалистов, средняя стоимость студий на первичном рынке столицы достигла 8,21 миллиона рублей — это на 1,4 процента больше, чем в июне, и на 4,5 процента выше значений января 2022 года.

В «Метриуме» уточнили, что впервые стоимость московских студий в новостройках превысила отметку в 8 миллионов рублей в феврале текущего года (8,18 миллиона рублей), в марте показатель вырос еще на 3,8 процента, а затем три месяца подряд наблюдалось снижение.

Аналитики отметили, что студии — традиционно самый дорожающий тип массового жилья в столице. За последние два года средняя стоимость одного квадратного метра подобных объектов увеличилась почти в два раза — со 178 тысяч рублей в июле 2020-го до 345 тысяч рублей в июле 2022-го.

Как считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, цены на студии разогнала недорогая ипотека и большой отложенный спрос. «Сейчас экономическая ситуация ухудшилась прежде всего для потенциальных покупателей студий, которые очень зависимы от ипотеки и при этом не имеют солидных накоплений. Поэтому закономерно началась коррекция стоимости таких квартир, хотя, возможно, она была кратковременной — все будет зависеть от того, как быстро восстановится спрос на рынке», — пояснила эксперт.