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1 час назад

Москвичи бросились скупать жилье в одной стране

Lenta.ru

В июне 2022 года жители Москвы бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в евразийской стране со стороны жителей российской столицы вырос более чем в 2,5 раза за год. К такому выводу пришли аналитики портала Turk.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи бросились скупать жилье в одной стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным специалистов, интерес москвичей к покупке жилья в Турции увеличился на 180,49 процента по сравнению с июнем 2021-го и на 247,27 процента — относительно того же месяца в пандемийном 2020-м. Однако по сравнению с маем 2022-го спрос жителей Москвы на недвижимость в популярной курортной стране снизился на 11,22 процента.

В Turk.Estate отметили, что в целом за шесть месяцев текущего года (с января по июнь) интерес москвичей к приобретению жилья в Турции вырос на 137,82 процента относительно показателя за аналогичный период годом ранее. При этом среднемесячное число запросов увеличилось на 95,79 процента по сравнению со значениями 2021 года.

Ранее эксперты инвестиционной компании Garnet заявили, что повышенный спрос россиян на недвижимость в Турции связан с желанием успеть выгодно купить жилье в стране и обрести шанс на получение местного гражданства.

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