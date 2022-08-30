Москвичи бросились скупать жилье в одной стране

В июне 2022 года жители Москвы бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в евразийской стране со стороны жителей российской столицы вырос более чем в 2,5 раза за год. К такому выводу пришли аналитики портала Turk.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, интерес москвичей к покупке жилья в Турции увеличился на 180,49 процента по сравнению с июнем 2021-го и на 247,27 процента — относительно того же месяца в пандемийном 2020-м. Однако по сравнению с маем 2022-го спрос жителей Москвы на недвижимость в популярной курортной стране снизился на 11,22 процента.

В Turk.Estate отметили, что в целом за шесть месяцев текущего года (с января по июнь) интерес москвичей к приобретению жилья в Турции вырос на 137,82 процента относительно показателя за аналогичный период годом ранее. При этом среднемесячное число запросов увеличилось на 95,79 процента по сравнению со значениями 2021 года.