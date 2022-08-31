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1 час назад

Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку

Lenta.ruиещё 1

Средний срок выплаты ипотеки по итогам июля нынешнего года побил рекорд последних четырех лет и увеличился до 22 лет и 11 месяцев. О том, что россияне стали дольше выплачивать ипотеку, сообщил Центральный банк России (ЦБР), пишет «Российская газета».

Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку
Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ruСтанислав Трифонов / Lenta.ru

Специалисты отметили, что в июле объем выдачи ипотеки гражданам резко вырос. Всего за июль жители России оформили 91,5 тысячи ипотечных займов, что на 40 процентов больше, чем в июне. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, показатели седьмого месяца 2022 года были ниже прошлогодних — относительно июля 2021 года значение параметра снизилось на 22 процента.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в седьмом месяце 2022 года находилась на уровне 6,67 процента, недалеко уйдя от майского показателя в 6,17 процента, который был признан рекордно низким. Эксперты добавили, что просроченная задолженность по выданным ипотечным займам за месяц сократилась практически на 700 миллионов рублей.

В августе начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что в Крыму зафиксировали рост просрочки по ипотеке в седьмом месяце 2022 года. Согласно его данным, к началу августа за год просрочка по задолженности в Севастополе выросла на 17,6 процента, а в Республике Крым — на 12,5 процента.

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