Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Названы самые популярные для покупки жилья в Москве этажи

Lenta.ru

Чаще всего покупатели вторичного жилья в Москве стремятся приобрести квартиры, которые находятся с 6 по 9 этажи. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Названы самые популярные для покупки жилья в Москве этажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты проанализировали популярность этажей по спросу на объявления о продаже квартир с 2017 по август 2022 года. На жилье на шестом-девятом этажах пришлось 22 процента спроса. Одним из самых востребованных сегментов также назвали 10-17 этажи с показателем в 18 процентов.

Топ-3 списка замкнули четвертые-пятые этажи, на которые пришлось 16 процентов спроса. Ниже расположились квартиры на втором этаже, которыми интересовались 12 процентов пользователей сервиса. 10 процентов спроса пришлось на третий этаж. Меньше всего покупателей интересует жилье на этажах выше 26-го.

Ранее в ЦИАН выяснили, что самым популярным типом домов у покупателей жилья на вторичном рынке Москвы оказались «брежневки» — панельные и блочные дома высотой от 9 до 25 этажей 1960-1980-х годов постройки. На квартиры в них в последние пять лет пришлась почти треть потенциального спроса.

Недвижимость,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители